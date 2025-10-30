Xiaomi дозволила запускати ігри зі Steam на кількох своїх смартфонах

Компанія Xiaomi випустила оновлення для застосунку Game Center, яке додало експериментальну можливість запускати деякі комп'ютерні ігри зі Steam.

Наразі нова функція доступна лише на смартфонах серії Redmi K90, розповідає 24 Канал з посиланням на Gizmochina. Це доволі цікавий та неочікуваний кроку розвитку мобільного геймінгу на пристроях під керуванням Android.

Дивіться також Sony не старається: листопадова добірка PS Plus розчарувала геймерів

Як працює запуск ПК-ігор на смартфонах Xiaomi?

Оновлений Game Center від Xiaomi тепер пропонує можливості емуляції комп'ютерних ігор на смартфонах. Хоча інструменти для емуляції, такі як GameHub та Winlator, вже мають популярність серед геймерів на Android, власне рішення від Xiaomi може зацікавити багатьох власників пристроїв компанії.

Технологія працює на базі рушія WinPlay Engine, розробленого Xiaomi, який дозволяє запускати ігри для ПК безпосередньо на мобільних пристроях. Цей рушій компанія представила ще на початку року, як повідомляло видання GSM Arena.

На цей час функція офіційно підтримує три відомі ігри:

Hollow Knight,

Hollow Knight: Silksong,

Stardew Valley.

Крім того, розробники додали кілька корисних покращень. У застосунку з'явилася система досягнень та коректна синхронізація хмарних збережень, що дає змогу гравцям перемикатися між пристроями без втрати прогресу.

Також було покращено сумісність з контролерами та розширено підтримку популярних моделей геймпадів. Додаток отримав нові екранні елементи керування, які адаптуються до коротких і довгих натискань, необхідних у різних іграх.

Підтримка ігор зі Steam на смартфонах Xiaomi поки перебуває на експериментальній стадії. Це означає, що користувачі можуть стикатися з певними проблемами, над усуненням яких активно працює команда Redmi. Якщо компанії вдасться вирішити всі технічні питання, Xiaomi Game Center може стати одним із найдоступніших способів грати в комп'ютерні ігри на смартфоні.