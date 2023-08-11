Гравець Baldur’s Gate 3 поділився кмітливим способом відчинити будь-яку скриню без відмичок

Один із гравців у Baldur’s Gate 3 знайшов кмітливий та водночас руйнівний спосіб, завдяки якому вас більше не дратуватимуть невдалі спроби злому скринь чи поламані відмички. Детальніше – у матеріалі.

У Baldur's Gate 3 є безліч занять і одне з них – це обнишпорити кожну скриню в пошуках найкращого спорядження чи куп золота.

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Але що робити, коли вона зачинена на замок? Можна, звісно, довіритися найспритнішому персонажеві та спробувати відімкнути скриню відмичками.

Однак, гральна кісточка може підвести й викинути не достатнє значення, а коли це станеться кілька разів підряд, то і відмички можуть швидко закінчитися.

Саме тому, кмітливий користувач Reddit під ніком rotating_tusk вигадав напрочуд дієвий спосіб злому, без їх використання.

Отож, просто підберіть скриню в інвентар та відправте її в табір. Коли назбираєте їх достатньо, вирушайте туди, знайдіть високий схил і просто штовхайте скрині вниз.

Від падіння вони ламатимуться на друзки, вивільняючи прихований "лут".

Чимало фанатів BG 3 були здивовані такій можливості та побідкалися, що не знали цього раніше, а мусили зламати добрий десяток відмичок на тяжких для відімкнення скринях.

Щоправда, деякі гравці стверджують, що такий спосіб може нашкодити "здобичі", але це ще не доведено.