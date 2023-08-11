В Baldur's Gate 3 есть множество занятий и одно из них – это обшарить каждый сундук в поисках лучшего снаряжения или куч золота.

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Но что делать, если она заперта на замок? Можно, конечно, довериться самому ловкому персонажу и попытаться отпереть сундук отмычками.

Однако игральная косточка может подвести и выбросить не достаточное значение, а когда это произойдет несколько раз подряд, то и отмычки могут быстро закончиться.

Именно поэтому, сообразительный пользователь Reddit под ником rotating_tusk придумал удивительно действенный способ взлома, без их использования.

Итак, просто подберите сундук в инвентарь и отправьте его в лагерь. Когда соберете их достаточно, отправляйтесь туда, найдите высокий склон и просто толкайте сундуки вниз.

От падения они будут ломаться вдребезги, освобождая скрытый "лут".

Многие фанаты BG 3 были удивлены такой возможности и пожаловались, что не знали этого раньше, а должны были сломать добрый десяток отмычек на тяжелых для взлома сундуках.

Правда, некоторые игроки утверждают, что такой способ может навредить "добыче", но это еще не доказано.