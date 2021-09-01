Усі геймери знають, що в грі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. Напевно, шанувальники цієї відеогри можуть створити в кубічному світі майже все, щоправда, якщо є бажання та вільний час.

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Цього разу подібними вражаючими роботами поділився користувач з нікнеймом LookosZero. На платформі Reddit він розповів, що разом зі своїм другом збирається відтворити у Minecraft всі чудеса світу, які є у відеогрі Civilization VI. Завдання непросте, бо ентузіасти працюють вручну, а також роблять все це в режимі "Виживання". Зараз вони створили вже 8 таких знакових споруд, хоча в цій популярній стратегії є понад 50 різноманітних чудес світу.

Найцікавіше, що вони діляться не простими скриншотами готових об'єктів, а короткими відео в дусі Civilization VI. Варто відзначити, що в цій стратегії після створення такого дива, геймери можуть побачити спеціальний ролик з всіма етапами його будівництва. А тому у своїх записах ентузіасти вирішили використати схожий інтерфейс, а також оригінальну озвучку. Можна ще додати, що вони намагаються відтворити в точності навіть етапи будівництва.

Користувачам мережі роботи цих ентузіастів дуже сподобалися, наприклад, відео про Александрійський маяк зібрало на Reddit понад 5 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків. Загалом цей пост одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших в розділі Civilization. Наостанок варто відзначити, що всі записи з цієї серії можна побачити за цим посиланням.

Будівництво Александрійського маяка в Minecraft: відео

Будівництво Александрійського маяка в Civilization VI: відео

Будівництво Висячих садів Семіраміди в Minecraft: відео

Будівництво Висячих садів Семіраміди в Civilization VI: відео