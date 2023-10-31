Хоча у CS 2 все ще чимало проблем, на які вказують навіть кіберспортсмени, але сотні тисяч гравців все одного щоденно грають у новинку від Valve.

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Попри всі недоліки, розробникам вдалося перенести в новий проєкт майже всі знакові особливості CS:GO.

Одним із них є метод пересування Bunny Hopping (банні-хопп), який вже давно став своєрідним маркером майстерності серед шанувальників гри.

Однак, виявилося, що у CS2 для того, щоб ним користуватися не потрібно довго вчитися, а достатньо всього лиш кількох команд у консолі.

Першим це виявив користувач соцмережі X під іронічним ніком – BunnyHop. Виявилося, що якщо прописати команду "fps_max 32", то ви зможете легко стрибати мапою як той кролик, що геймер і продемонстрував у відео на карті Nuke.

Банні-хопп у CS 2: дивитися відео

Щоправда, обмеження швидкості кадрів в секунду до 32 безпосередньо вплине на решту вашого ігрового процесу, змусивши гру дещо "гальмувати", а це своєю чергою знизить ваші шанси на перемогу у перестрілках.

Однак, не засмучуйтесь, адже в коментарях уже вигадали як розв'язати цю проблему, достатньо просто прив'язати (забіндити) до клавіші стрибка згадану вище консольну команду.

При цьому слід зауважити, що Valve іноді банять гравців CS2 за зловживання консольними командами та прив'язками клавіш, тому будьте обережні та використовуйте цей метод на власний ризик.