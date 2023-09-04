Гравець Starfield перетворив сміттєве відро на гаджет для "елегантної" крадіжки: цікаве відео

Гравець Starfield знайшов винахідливий спосіб використати механіку гри на свій розсуд, винайшовши "вдосконалений метод крадіжки". Цікаве відео – у матеріалі.

Найновіша гра Bethesda – космічна RPG Starfield уже захопила сотні тисяч гравців своїм яскравим світом та фірмовими механіками студії.

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Завдяки ранньому доступу для власників найдорожчого видання гри, який гарантував гравцям доступ до неї до повного релізу 6 вересня, гравці вже діляться деталями ігрового процесу та навіть знаходять великодки на Skyrim.

Також, геймери уже знаходять різноманітні цікаві лайфхаки на кшталт того, яким поділився користувач Reddit під ніком Dave78905.

Кмітливий геймер використав сміттєвий бак, щоб здійснити вельми "елегантне" пограбування. Ціллю злочину стала коштовна гвинтівка "Advanced Old Earth Hunting Rifle" вартістю у 12 314 кредитів.

Гравець взяв сміттєвий бак біля магазину, переконавшись, що він поза полем зору власника. Потім зайшов всередину та використав відро аби збити гвинтівку з полиці й обережно виштовхнути її за межі магазину, не привертаючи уваги.

Після того, як він залишився зі зброєю на самоті, гравець увійшов в режим скрадання, щоб безпечно підібрати гвинтівку.

Цікавий метод крадіжки у Starfield: дивитися відео

Отож, гравці Starfield доводять, що однією з найкращих рис ігор Bethesda залишається те, що геймери можуть використовувати ігрові механіки зовсім не так, як це задумували розробники.