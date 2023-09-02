Starfield – це абсолютно новий всесвіт, вигаданий Тоддом Говардом та Bethesda, однак навіть у ньому нікуди не подітися від дивовижного творчого доробку студії.

Важливо PIN-UP Foundation відновив у Харкові пам'ятку архітектури, пошкоджену обстрілами

Після років очікування масштабна космічна пригода від Bethesda нарешті потрапила в руки геймерів.

І хоча, очевидно, що основна маса гравців порине в гру після повного релізу 6 вересня, власникам найдорожчої версії, які грають в проєкт прямо зараз, не знадобилося багато часу, щоб знайти напрочуд цікаву великодку.

Мова про NPC, який своєю реплікою віддає шану відомому авантюристу зі Skyrim, який "отримав стрілу в коліно".

Цей незабутній рядок діалогу захопив маси ще у 2011 році та відтоді є одним з найвідоміших геймерських мемів.

Сотні інших проєктів, які не належать Bethesda, висміювали чи обігрували цю цитату, а тепер і самі розробники ще раз увічнили її у своєму новому творінні.

Репліка в грі / Фото з Reddit

Я теж був дослідником. Але потім я… Ні, неважливо. Це довга історія, – говорить один з колоністів в Starfield.

Без сумніву у такому масштабному проєкті як Starfield ще вдосталь цікавих великодок, тож будемо пильно стежити за їх виявленням.