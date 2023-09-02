Starfield – это совершенно новая вселенная, выдуманная Тоддом Говардом и Bethesda, однако даже в ней никуда не деться от удивительного творческого наследия студии.

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После долгих лет ожидания масштабное космическое приключение от Bethesda наконец-то попало в руки геймеров.

И хотя, очевидно, что основная масса игроков погрузится в игру после полного релиза 6 сентября, владельцам самой дорогой версии, которые играют в проект прямо сейчас, не понадобилось много времени, чтобы найти удивительно интересную пасхалку.

Речь о NPC, который своей репликой отдает честь известному авантюристу из Skyrim, который "получил стрелу в колено".

Эта незабываемая строчка диалога захватил массы еще в 2011 году и с тех пор является одним из самых известных геймерских мемов.

Сотни других проектов, не принадлежащих Bethesda, высмеивали или обыгрывали эту цитату, а теперь и сами разработчики еще раз увековечили ее в своем новом творении.

Реплика в игре / Фото с Reddit

Я тоже был исследователем. Но потом я… Нет, не важно. Это долгая история, – говорит один из колонистов в Starfield.

Без сомнения в таком масштабном проекте как Starfield еще достаточно интересных пасхалок, поэтому будем пристально следить за их обнаружением.