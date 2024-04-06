Гравець Dragon's Dogma 2 показав як легко перемогти найбільш надокучливих ворогів в грі

Шанувальник Dragon's Dogma 2 знайшов до геніального простий спосіб швидко розправитися з цілою групою найбільш надокучливих ворогів у грі.

Світ нової фентезійної RPG від Capcom сповнений різноманітних загроз, серед яких, мабуть, найбільше гравцям докучають вовки.

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Здавалося б, що в грі, у якій є величезні големи, могутні грифони та огри, які можуть запустити вас у повітря зі швидкістю світла, звичайні вовки не мали б становити великої проблеми.

Однак, вовк ніколи не ходить поодинці, а в купі з гігантськими розмірами та їх несподіваним вмінням влаштовувати засідки – це робить чотирилапих одними з найбільш незручних опонентів.

Якщо вашим подорожам у Dragon's Dogma 2 часто заважають ці ікласті негідники, ютубер під ніком Prizzaa поділився просто-таки геніальною, але водночас простою стратегією боротьби з ними.

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Виявляється, що все, що потрібно зробити аби позбутися зайвих проблем при зустрічі з вовками – це кинути їм на поталу будь-яке м'ясо, і вони негайно накинуться на нього, припинивши бій.

Очевидно, вовки у Dragon's Dogma 2 настільки голодні, що вони не відірвуться від ласого шматка, навіть якщо під час трапези ви підпалите їх гігантським фаєрболом.

Як зазначив Prizzaa, він здогадався випробувати цей метод лише після 80 годин в грі, тому вирішив поділитися зі спільнотою і, чесно кажучи, скоріше за все врятував нервові клітини безлічі геймерів.