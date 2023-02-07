Профіль, присвячений демонстрації того, як веб-сайти виглядали раніше, розкрив глибоку ретро-естетику Steam перед його запуском у 2002 році. Він демонструє, як портал змінював свій вигляд протягом багатьох років.

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Яким Steam був 20 років тому

Оскільки Steam Deck від Valve вважається одним із найкращих апаратних засобів у 2023 році, Гейб Ньюелл та його команда продовжують домінувати на ринку ПК. Ігровий клієнт був основним продуктом індустрії протягом майже 20 років, але він не завжди мав свій нинішній характерний вигляд.

Офіційно розпочавши свою діяльність у вересні 2003 року, Valve спочатку хотіла надати гравцям можливість бути в курсі власних випусків студії, як-от оригінальна Half-Life, перш ніж запропонувати сторонні завантаження для інших ігор, починаючи з 2005 року.

Відтоді платформа стала цифровим вибором багатьох комп'ютерних ігор за замовчуванням для AAA та інді-ігор. Протягом останніх двох десятиліть Steam продовжував бити рекорди за кількістю одночасних гравців, а останні цифри свідчать про понад 32 мільйона користувачів онлайн одночасно.

В архіві можна помітити, як сервіс рекламував три набори – бронзовий, срібний і золотий – одночасно рекламуючи Half-Life 2. Глядачі також помітять, що веб-сайт не має темно-синього кольору, до якого звикли більшість, натомість основним кольором є оливково-зелений.