Оскільки дії Starfield розгортаються в космосі, він не має традиційної для ігор Bethesda "броні", натомість гравцям належить спорядити свого персонажа скафандром, реактивним ранцем та шоломом.

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Будь-який геймер хоче мати найкраще спорядження з доступних у грі, а особливо в такому проєкті як Starfield де шанси вижити в боротьбі проти різноманітних ворожих фракцій та небезпечних інопланетних створінь прямо залежать від його якості.

На початку гри гравець має стандартний набір гаджетів, але нещодавно знайдений "трюк" дозволяє отримати в руки високоякісний костюм на самому початку головного квесту.

Мова про набір спорядження Mark 1, який можна знайти в підвалі The Lodge на манекені, що стоїть в скляній вітрині, захищеній замком рівня Майстра.

Як правило, гравці Starfield на цьому етапі гри не матимуть потрібних навичок, аби зламати цей замок, але виявилося, що це й не потрібно. Для того аби забрати набір достатньо розмістити курсор в потрібному місці вітрини, а саме прицілитися в маленьку тріщину в склі.

Як отримати скафандр: дивитися відео

Отримати скафандр Mark 1 та рюкзак і шолом з комплекту можна, щойно гравець отримає ключ від The Lodge, який йому дадуть після приєднання до Constellation і початку основного квесту.

Щоб знайти потрібний підвал, просто увійдіть у The Lodge і пройдіть через перші двері праворуч. Спустіться сходами, а потім поверніть ліворуч у сусідню кімнату, йдіть праворуч до стіни, щоб опинитися в невеликому складі де у кутку й побачите вітрину з манекеном.

Хоча це далеко не найкращий костюм у грі, але він точно один із найкращих, які гравці можуть отримати на початковому етапі гри.