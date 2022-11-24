Та майте на увазі, що це доволі нелегко. Всього потрібно зробити три кроки, щоб завершити ядерну серію в Warzone 2.0.

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Крок 1: виграйте 5 матчів поспіль

Отримання ядерної зброї починається з того, що учасники виграють п'ять матчів поспіль. Немає винятків. Ви не можете виграти три матчі, програти один, а потім виграти ще два. Щоб завершити перший крок, необхідно виграти п'ять матчів поспіль.

Цей перший крок є доволі складним завданням. Виграти ціле лобі п’ять разів поспіль проти 99 інших гравців – не так просто.

Крок 2: виконайте квест чемпіона

Коли ви виграєте п'ять матчів поспіль, гра повідомить вас, що ви розблокували новий квест. Це буде квест чемпіона – дуже непростий виклик.

Коли ви зайдете в гру, на карті з'являться три значки. Виберіть один із цих значків, щоб подорожувати, і саме тут ви почнете виконувати свої завдання.

Завдання складаються з пошуку трьох важливих елементів для створення вашої ядерного бомби. Предмети з'являються випадково, тому гравцям складніше їх знайти.

Зібравши свою першу фігуру, ви будете позначені на карті як "найбільш розшукувані" протягом усього завдання. Будьте готові – усі будуть прагнути полювати на вас, оскільки за вашу голову назвали велику ціну.

Після отримання всіх трьох частин на вашій карті з'явиться місце для бомби. Вам потрібно буде швидко помандрувати сюди, оскільки в грі буде втеча з в'язниці. Усі гравці, яких раніше вбили, матимуть шанс повернутися, що ускладнить ваші шанси залишитися в живих.

Тоді у вас буде лише п'ять хвилин, щоб дістатися до ядерного майданчика та встановити бомбу, тож вам краще поспішити.

Як отримати ядерну зброю у Warzone 2: дивіться відео

Крок 3: останнє завдання для ядерної зброї у Warzone 2

Це потенційно може бути найскладнішим завданням із усіх, залежно від того, наскільки відчайдушно ваше лобі намагатиметься зупинити вас.

Коли ваша бомба встановлена, вам доведеться чекати увесь час, що залишився з вашого п'ятихвилинного відліку. Протягом цього часу кожен гравець у лобі намагатиметься зупинити вас. Вашим головним завданням буде захист вашого місця.

Удачі в отриманні ядерної зброї. Після цього обов'язково прикріпіть наклейку з ядерною зброєю та оберіг для зброї, щоб ви могли похвалитися в інших лобі, як ви виконали таке складне завдання.