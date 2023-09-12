У Starfield знайшли спосіб покинути зореліт у відкритому космосі

Гравці масштабної RPG від Bethesda – Starfield знайшли спосіб покинути зореліт та політати за його межами у відкритому космосі. Детальніше про те як це зробити – у матеріалі.

Starfield дарує гравцям цілий всесвіт для дослідження, але деякі примудряються додатково вийти за межі запланованого розробниками.

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Нове відкриття фанатів гри виявило, що за допомогою консольних команд ви можете вийти у відкритий космос за межами вашого космічного корабля.

На Reddit користувач WeirdConcern4666 опублікував відео, на якому він вільно "плаває" у космосі та досліджує поле астероїдів, маневруючи за допомогою реактивного ранця.

Ця опція, на жаль, доступна лише гравцям на ПК і є свого роду чітерством, адже потребує використання консолі, що своєю чергою скасує можливість отримання певних досягнень у грі.

Політ у відкритому космосі в Starfield: дивитися відео

Отож, як це зробити:

Потрібно перебувати у своєму кораблі, але не сидіти у кріслі пілота.

Відкрити консоль (клавіша "тильда") та ввести команди: "player.setpos x 10" і "setgravityscale 0".

Хоча опція виходу у відкритий космос не передбачена розробниками, ігровий рушій прекрасно порається з симуляцією такого польоту, а отже модери в майбутньому можуть попрацювати у цьому перспективному напрямку і зробити процес ще цікавішим.