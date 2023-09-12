Starfield дарит игрокам целую вселенную для исследования, но некоторые умудряются дополнительно выйти за пределы запланированного разработчиками.

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Новое открытие фанатов игры обнаружило, что с помощью консольных команд вы можете выйти в открытый космос вне вашего космического корабля.

Пользователь Reddit WeirdConcern4666 опубликовал видео, на котором он свободно "плавает" в космосе и исследует поле астероидов, маневрируя с помощью реактивного ранца.

Эта опция, к сожалению, доступна только игрокам на ПК и является своего рода читерством, ведь требует использования консоли, что в свою очередь отменит возможность получения определенных достижений в игре.

Полет в открытом космосе в Starfield: смотреть видео

Итак, как это сделать:

Нужно находиться в своем корабле, но не сидеть в кресле пилота.

Открыть консоль (клавиша "Тильда") и ввести команды: "player.setpos x 10" и "setgravityscale 0".

Хотя опция выхода в открытый космос не предусмотрена разработчиками, игровой движок прекрасно справляется с симуляцией такого полета, а значит модеры в будущем могут поработать в этом перспективном направлении и сделать процесс еще более интересным.