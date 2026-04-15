У АТБ запустили акцію зі STALKER 2: як зібрати всі картки і не переплатити

Мережа АТБ разом із GSC Game World запустила тематичну акцію до S.T.A.L.K.E.R. 2. Покупцям пропонують збирати колекційні картки, слухати аудіоісторії Зони та заповнювати спеціальний альманах із матеріалами гри. Розповідаємо, як працює акція та скільки це коштує.

Як працює акція і що можна отримати?

Колаборація між мережею супермаркетів АТБ і студією GSC Game World фактично перетворює звичайні покупки на невелике полювання за "артефактами". У центрі акції – 48 колекційних карток, присвячених всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, – розповідає 24 Канал.

Ці картки – не просто картинки для альбому. Кожну з них можна відсканувати, після чого відкривається доступ до "голосових щоденників Зони" – аудіозаписів, створених за участі акторів, які працювали над персонажами гри. Фактично це додатковий лор і розширення історії, яке не обмежується лише грою.

Окремо для колекціонерів підготували альманах-артбук. Це не просто альбом для зберігання карток, а повноцінний путівник по всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2. У ньому зібрані ілюстрації, тексти про події гри та навіть згадки про майбутнє сюжетне доповнення Cost of Hope.

Картки та альманах S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ / Фото Богдан Xbox – Україна

Придбати альманах можна було орієнтовно за 399 гривень – він був доступний безпосередньо на касах АТБ. Водночас ажіотаж навколо акції виявився таким сильним, що вже зараз книгу навряд чи вдасться знайти. Не обійшлося і без перекупників, які вже почали виставляти оголошення з продажем альманаха на різних платформах, продаючи книгу за ціною від 1000 гривень.

Як отримати картки дешевше

Базова ціна однієї картки становить 20 гривень, але механіка акції побудована так, щоб стимулювати покупки – при виконанні умов її можна взяти всього за 5 гривень.

Знижка активується за виконання однієї або кількох умов:

покупка на суму від 150 грн в одному чеку;

придбання товарів із позначкою партнера акції;

оплата карткою АТБ від банків-партнерів.

Кожна виконана умова дає можливість купити одну картку за акційною ціною. Чим більший чек і більше виконаних умов – тим більше карток можна отримати.

Бонуси і терміни акції

Кожна картка – це не лише частина колекції, а й шанс отримати додаткові призи. Серед них – цифрові та фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2, мерч і навіть тематичні настільні ігри. Партнерами виступають MOYO, GSC Game World і хмарний сервіс Boosteroid.

Акція вже стартувала 15 квітня і триватиме до 9 червня 2026 року. За цей час можна зібрати повний набір із 48 карток і заповнити альманах, який фактично працює як інтерактивна енциклопедія Зони.