Довгоочікуваний вихід Starfield на консолі PlayStation 5 відбувся лише через понад два з половиною роки після дебюту гри. Разом із портом користувачі отримали велике оновлення Free Lanes та сюжетне доповнення Terran Armada, що мало стати додатковим стимулом повернутися у гру або вперше її спробувати, пише 24 Канал.

Дивіться також Pragmata отримала високі бали перед релізом – але без мінусів не обійшлося

Чому реліз Starfield на PS5 викликав стільки критики?

Однак замість позитивних відгуків реліз супроводжувався масовими скаргами в соцмережах, зокрема на порталі Reddit. Власники PS5 і PS5 Pro повідомляють про регулярні зависання, часті вильоти та критичні помилки із збереженнями. Частина гравців прямо називає версію гри сирою і такою, в яку неможливо грати, та вимагає повернення грошей від Sony.

Розробники з Bethesda Game Studios оперативно відреагували на ситуацію. У своєму мікроблозі студія повідомила, що вже проаналізувала звернення користувачів і змогла звузити коло можливих причин збоїв до кількох ключових факторів. За їхніми словами, команда активно працює над виправленням.

У Bethesda запевнили, що перший патч, який має усунути основні проблеми з вильотами, планують випустити до кінця поточного тижня. Студія подякувала гравцям за зворотний зв'язок і пообіцяла інформувати про подальші кроки.

Нагадаємо, що Starfield вийшла у вересні 2023 року на PC та консолях Xbox Series X і S, а також одразу з'явилася у підписці Game Pass. Попри суперечливий старт, проєкт продовжує тримати інтерес аудиторії: нещодавно піковий онлайн у Steam перевищив 30 тисяч гравців – це найкращий показник із моменту релізу.

Композитор гри Інон Зур раніше висловлював упевненість, що з часом Starfield може набути статусу культового проєкту. З огляду на плани Bethesda щодо довгострокової підтримки, у гри дійсно є шанс виправити свою репутацію – але нинішній запуск на PS5 точно не став таким стартом, на який розраховували фанати.