Долгожданный выход Starfield на консоли PlayStation 5 состоялся лишь спустя более двух с половиной лет после дебюта игры. Вместе с портом пользователи получили большое обновление Free Lanes и сюжетное дополнение Terran Armada, что должно было стать дополнительным стимулом вернуться в игру или впервые ее попробовать, пишет 24 Канал.

Смотрите также Pragmata получила высокие баллы перед релизом – но без минусов не обошлось

Почему релиз Starfield на PS5 вызвал столько критики?

Однако вместо положительных отзывов релиз сопровождался массовыми жалобами в соцсетях, в частности на портале Reddit. Владельцы PS5 и PS5 Pro сообщают о регулярных зависаниях, частых вылетах и критических ошибках с сохранениями. Часть игроков прямо называет версию игры сырой и такой, в которую невозможно играть, и требует возврата денег от Sony.

Разработчики из Bethesda Game Studios оперативно отреагировали на ситуацию. В своем микроблоге студия сообщила, что уже проанализировала обращения пользователей и смогла сузить круг возможных причин сбоев до нескольких ключевых факторов. По их словам, команда активно работает над исправлением.

В Bethesda заверили, что первый патч, который должен устранить основные проблемы с вылетами, планируют выпустить до конца текущей недели. Студия поблагодарила игроков за обратную связь и пообещала информировать о дальнейших шагах.

Напомним, что Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC и консолях Xbox Series X и S, а также сразу появилась в подписке Game Pass. Несмотря на противоречивый старт, проект продолжает держать интерес аудитории: недавно пиковый онлайн в Steam превысил 30 тысяч игроков – это лучший показатель с момента релиза.

Композитор игры Инон Зур ранее выражал уверенность, что со временем Starfield может приобрести статус культового проекта. Учитывая планы Bethesda по долгосрочной поддержке, у игры действительно есть шанс исправить свою репутацию – но нынешний запуск на PS5 точно не стал таким стартом, на который рассчитывали фанаты.