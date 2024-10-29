Стало відомо чому s1mple обрав Falcons, хоча мав пропозиції від інших команд з Counter-Strike 2

Відомий кіберспортивний журналіст стверджує, що легендарний гравець Counter-Strike Олександр "s1mple" Костилєв вирішив перейти у саудівську організацію Falcons з доволі цікавої причини.

Поки Костилєв оговтується після напрочуд невдалого дебютного тижня у новому колективі, британський журналіст Річард Льюїс поділився коротким інсайдом про те, як українець взагалі обрав перехід у Falcons за новий вектор для своєї кар'єри.

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Не гроші, а цікавий проєкт

Після "відпустки", яка суттєво затягнулася, один з кращих кіберспортсменів в історії Counter-Strike повернувся на професійну арену, перейшовши з NAVI до саудівської організації Falcons на правах оренди до кінця 2024 року.

Як стверджує Річард Льюїс, Костилєв може затриматися в цьому колективі набагато довше, оскільки "соколи" мають "опцію викупу s1mple за зменшеною клаузулою".

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Окрім того, відомий журналіст пролив світло на рішення Олександра обрати саме Falcons, попри пропозиції від інших неназваних організацій.

Наскільки я розумію, у s1mple дійсно було декілька пропозицій, але він вибрав цю, тому що його запевнили, що якщо йому сподобається там грати, вони готові будувати нову команду навколо нього та NiKo,

– сказав Льюїс.

Оскільки раніше у мережі з'являлися чутки про те, що Нікола Ковач вже домовився про перехід у Falcons та приєднається до колективу після шанхайського Мейджору, інформація Льюїса виглядає цілком правдоподібною.

Отож, на професійній сцені CS 2 невдовзі може з'явитися колектив з неабиякими амбіціями та одразу з двома легендарними гравцями у складі.