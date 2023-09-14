Що було б якби Cyberpunk 2077 розробляли творці Starfield: кумедне відео

Фанат Cyberpunk 2077 створив відео, яке висміює науково-фантастичну гру Starfield від Bethesda і показує як виглядав би останній проєкт CD Projekt RED, якби його розробляли Тодд Говард та компанія.

Запуск Starfield з його можливістю міжзоряних подорожей став важливим моментом для ігрової індустрії. Однак варто зазначити, що гра також отримала й неабияку порцію критики.

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Чимало геймерів стикнулися з низкою технічних проблем, зумовлених поганою оптимізацією проєкту для слабких та навіть середніх ПК.

Попри це, новинка від Bethesda все ж стала хітом та її почали порівнювати з іншими іграми з відкритим світом, такими як Cyberpunk 2077.

На хвилі цих порівнянь, один з фанатів проєкту CDPR вигадав кумедне відео, яке висміює Starfield.

Ролик називається "If Bethesda made Cyberpunk 2077" і він набув неабиякої популярності, набравши майже 3 мільйони переглядів лише в соцмережі Х (колишній твітер).

Якби Bethesda робила Cyberpunk 2077: дивитися відео

Відео висміює незліченну кількість екранів завантаження, наявних у Starfield, які з'являються майже при кожному переході між локаціями чи навіть кімнатами.

Хоча їх засилля у ролику дещо перебільшено, однак він дуже правильно підмічає одну з найбільших проблем новинки Bethesda.