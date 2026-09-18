Захід втрачає фахівців, а Японія утримує кадри

Аналітики порівнюють нинішній стан американських та європейських студій із масштабною кризою 1983 року. За даними спеціального трекера, у період із 2022 по 2026 роки у світі ліквідували 57 628 робочих місць в ігровій сфері. При цьому 66 відсотків усіх випадків скорочень 2026 року припали на Північну Америку, що торкнулося 79 відсотків від загальної кількості звільнених працівників. Разом із Європою ці регіони сформували 96 відсотків усіх негативних подій у галузі. Зокрема, протягом 12 – 18 місяців понад половину всіх звільнень у світі зафіксували в Каліфорнії, пише GamesRadar.

Попри важку ситуацію на Заході, японські студії Nintendo, Capcom та Konami показують рівень утримання персоналу понад 97 відсотків. Головна причина полягає в тому, що східні розробники обрали поміркований шлях розвитку. Вони свідомо утрималися від створення гігантських проєктів із командами у 500 осіб та не стали масово інвестувати в ризиковані ігри-сервіси.

Вони не захопилися трендом на ігри-сервіси та не створювали мегаблокбастери з командами у 500 осіб,

– прокоментував засновник трекера звільнень в ігровій індустрії ASGC Амір Сатват у інтерв'ю для журналу Edge.

Адекватні зарплати керівників замість мільйонних бонусів

Другим вирішальним фактором стала фінансова політика щодо вищого керівництва. На Заході топменеджери отримують десятки мільйонів доларів навіть під час масових скорочень звичайних співробітників. Для порівняння, керівник видавництва Electronic Arts Ендрю Вілсон минулого фінансового року отримав 38,6 мільйона доларів компенсації, що у 305 разів перевищує середню зарплату робітника компанії.

У Японії топменеджери заробляють значно скромніше – від 2 до 3 мільйонів доларів на рік. Наприклад, президент Nintendo Сюнтаро Фурукава за рік отримав загалом 2 мільйони доларів. Така поміркованість дозволяє компаніям залишатися фінансово стійкими та не виганяти розробників заради короткострокової звітності.

Усі згадують Nintendo, але ви можете подивитися на Konami чи Capcom – усі ці компанії мають рівень утримання персоналу понад 97 відсотків,

– додав Амір Сатват.

Завдяки виваженій стратегії, невеликим штатам та розумній розподільчій політиці доходів японська ігрова індустрія зберігає стабільність. Поки західні студії шукають шляхи виходу з кризи, досвід Японії доводить, що турбота про кадри є ефективнішою за гонитву за надприбутками.