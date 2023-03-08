З початку повномасштабного вторгнення запустився невідворотний процес відмови від російського контенту, а отже інтерес до українськомовних стрімерів стрімко зріс.
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Протягом усього року спостерігалося збільшення загальної кількості як трансляторів так і глядачів українськомовного контенту, а уже на початку 2023 року показники виросли у цілих 6 разів.
Себто, якщо за аналогічний період 2022 року усі українські канали разом акумулювали 318 тисяч годин перегляду, то зараз мова йде про цілих 2 мільйони годин.
Щодо кількості контент-мейкерів, то вона також зросла у понад 5 разів.
Статистика з моменту повномасштабного вторгнення / Фото Esports Charts
Найбільшою популярністю очікувано можуть похизуватися канали студії Maincast, які спеціалізуються на трансляції кіберспортивних турнірів з Dota 2 та CS:GO.
Якщо ж брати до уваги особистості, то в лідерах за кількістю годин перегляду опинився канал MrLABR.
Також до топу потрапили Ghostik, TaiTake, Leb1ga та Yozhyk.