Головний розробник сиквелу Cyberpunk 2077 назвав гру, якою надихається у роботі
Джерело:PC Gamer у соцмережі X
Павел Саско зі студії CDPR – директор сиквелу Cyberpunk 2077, розповів про те через яку гру вирішив стати розробником та назвав неймовірну кількість часу, проведену в ній.
Відомий розробник з CD Projekt RED – Павел Саско зізнався, що якби не франшиза Baldur's Gate, то невідомо чи був би він в ігровій індустрії.
Також цікаво Фейковий трейлер GTA 6 став вірусним у соцмережах і обдурив мільйони геймерів – видовищне відео
Що надихає творця Cyberpunk 2077
У короткому інтерв'ю PC Gamer іменитий розробник відповів на питання про гру, в якій він провів найбільше часу за усе життя.
Не довго думаючи, ігровий директор сиквелу Cyberpunk 2077 назвав Baldur's Gate 2 та розповів, що він пройшов гру до кінця приблизно "п'ять або шість разів з нуля з кількома персонажами, кількома способами".
Я люблю Baldur's Gate 1 і 2. Це була гра, яка дійсно змусила мене почати займатися розробкою ігор і створювати власні ігри, – зазначив Саско.
Момент з питанням – дивитися відео
Далі Саско підрахував, що одне його проходження тривало приблизно 300 годин, а отже в загальному він, ймовірно, провів у Baldur's Gate 2 понад 1500 годин.