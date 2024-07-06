Головний розробник сиквелу Cyberpunk 2077 назвав гру, якою надихається у роботі

Павел Саско зі студії CDPR – директор сиквелу Cyberpunk 2077, розповів про те через яку гру вирішив стати розробником та назвав неймовірну кількість часу, проведену в ній.

Відомий розробник з CD Projekt RED – Павел Саско зізнався, що якби не франшиза Baldur's Gate, то невідомо чи був би він в ігровій індустрії.

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Що надихає творця Cyberpunk 2077

У короткому інтерв'ю PC Gamer іменитий розробник відповів на питання про гру, в якій він провів найбільше часу за усе життя.

Не довго думаючи, ігровий директор сиквелу Cyberpunk 2077 назвав Baldur's Gate 2 та розповів, що він пройшов гру до кінця приблизно "п'ять або шість разів з нуля з кількома персонажами, кількома способами".

Я люблю Baldur's Gate 1 і 2. Це була гра, яка дійсно змусила мене почати займатися розробкою ігор і створювати власні ігри, – зазначив Саско.

Момент з питанням – дивитися відео

Далі Саско підрахував, що одне його проходження тривало приблизно 300 годин, а отже в загальному він, ймовірно, провів у Baldur's Gate 2 понад 1500 годин.