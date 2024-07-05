В очікуванні будь-яких свіжих новин про Grand Theft Auto 6 геймери легко піддаються на різного роду маніпуляції та фейки, особливо якщо ті зроблені настільки якісно як недавній відеоролик.

До теми У GTA Online секретно додали цікавий предмет з GTA 6

Останній "трейлер" подивилося майже 3 мільйони людей

3 липня у соцмережі X з'явився допис від акаунту Lil Rico, де був відеоролик, підписаний словами "новий трейлер GTA 6".

Відео швидко стало вірусним і величезна кількість геймерів вирішила, що воно справжнє і, ймовірно, було отримано внаслідок чергового зламу даних Rockstar.

Фейковий трейлер GTA 6 – дивитися відео

"Трейлер" може похвалитися дивовижним візуалом та має закадрову озвучку від обох героїв майбутньої гри – Джейсона та Люсії. Однак попри весь свій лоск, відео – цілковитий фейк, до того ж змонтований здебільшого з інших фанатських "трейлерів" довгоочікуваної гри.

Зайвим підтвердженням цьому стало те, що в кінці ролика використовується фанатський логотип GTA 6, а не офіційний, який вже був представлений у справжньому дебютному відео GTA 6 у 2023 році.