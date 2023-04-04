Остання інформація щодо апаратного забезпечення користувачів Steam за березень 2023 року надала широкому загалу велику кількість цікавих фактів про аудиторію платформи.

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Раз на місяць Valve надсилає спеціальний запит рандомізованій групі користувачів Steam з усього світу.

Геймери, які погоджуються з його умовами, надають Valve вибірку анонімної інформації, що допомагає компанії створювати щомісячні звіти про те, як виглядає її база користувачів.

Однак цього разу звіт також містить дивну статистику, яка стверджує, що найпопулярнішою мовою інтерфейсу серед користувачів платформи є спрощена китайська, з показником який перевищує усі інші мови разом узяті.

Отож, останнє опитування стверджує, що в березні 52,70% усіх користувачів Steam використовують спрощену китайську як основну мову. Друге місце займає англійська з порівняно мізерним показником у 21,65% від загальної кількості користувачів.

До речі, згідно зі свіжою інформацією, у березні українська мова розташувалася на 15 місці за популярністю, втративши 0.14% у порівнянні із лютим.

Топ мов на платформі / Фото Steam

Хоча ця інформація, безумовно, й без того звучить досить дивно, Valve також не надають коментарів щодо вибірки респондентів, що додатково ставить під сумнів легітимність опитування.