Останній PlayStation Showcase подарував геймерам розлогу презентацію майбутньої Marvel's Spider-Man 2 і шанувальники гри уже почали розбирати трейлер у пошуках найдрібніших деталей.

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На перший погляд, Marvel’s Spider-Man 2 і Red Dead Redemption 2 – це зовсім різні світи, коли мова заходить про сеттинг, загальний тон і ігровий процес, але дві гри все ж пов'язані через одного з їхніх центральних акторів озвучки.

Лускате альтер-его доктора Курта Коннера було не єдиним лиходієм, висвітленим в новому трейлері майбутньої гри. Також там можна було побачити Мисливця Крейвена.

Як і в коміксах, Сєргєй Кравінов – кремезний мисливець та найманець, якому набридло його звичне сафарі, а отже він приїхав в Нью-Йорк аби вполювати звіра побільше.

Версія Крейвена від Insomniac, безсумнівно, справляє доволі цікаве враження, а фанати Red Dead Redemption 2 знайдуть його глибокий і зловісний голос дещо знайомим.

Трейлер Marvel’s Spider-Man 2: відео

А все тому, що химерного мисливця озвучує актор Джим Піррі, який раніше грав безжального Анджело Бронте в Red Dead Redemption 2.

Це підмітив користувач Reddit під ніком iiiAlex1st, змусивши інших геймерів у коментарях також звернути увагу на разючу схожість доль Бронте та Крейвена Мисливця.

Зокрема, є деяка іронія в тому, що Бронте у RDR 2 був з'їдений алігатором, а Крейвен навпаки полює на велику рептилію у майбутній новинці.

Окрім того, обидва персонажі є імпозантними лідерами потужних злочинних організацій, які спершу видають себе за хороших, щоб лише потім відкрити ворогам свою справжню сутність.

Два герої Піррі / Фото з Reddit

Отож, Піррі має досвід гри лиходія такого калібру і буде цікаво побачити, чи стане його Крейвен з Marvel's Spider-Man 2 культовим злодієм в історії відеоігор.