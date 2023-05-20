Дата-майнери розповіли яка цікава механіка не потрапила в кінцеву версію Hogwarts Legacy

Дослідження даних Hogwarts Legacy допомогло виявити докази того, що розробники з Avalanche Software планували включити в гру цікаву механіку, однак в останню мить відмовилися від цієї ідеї. Подробиці – у матеріалі.

Задовго до релізу Hogwarts Legacy геймерам було напрочуд цікаво, чи будуть у грі "Непрощенні закляття" і чи матиме в такому разі їх використання наслідки для гравців. Нещодавно виявилося, що у розробників дійсно були подібні плани.

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Детальний огляд даних гри показав, що у Hogwarts Legacy майже з'явилася система моралі та репутації, яка мала б бути реалізована через "очки факультетів" – ключову частину фільмів та книг про "хлопчика, який вижив".

Про це розповіли у відео на YouTube-каналі GrandTheftDiamond.

Ентузіасти виявили абсолютно невикористану механіку відстеження очок факультетів у файлах гри, яка вирішувала б, які дії змусять гравців отримати або втратити ці бали.

Повний розбір даних: відео

Згідно з їх інформацією, ця розробка, по суті, працювала б як своєрідна система моралі на кшталт тієї, що була у RDR 2.

Таким чином використання "заборонених" або неетичних заклинань знімало б очки. З іншого боку, такі дії як відвідування занять, сумлінне навчання чи захист студентів від хуліганів, принесуть гравцям додання очків.

Попри це все, вони не мали б прямого впливу на сюжет чи інші складові гри.

Схоже, що Avalanche Software вирішили скасувати цю систему аби надати гравцям більше свободи, оскільки постійна необхідність зважати на показник моралі могла б бути надто великим обмеженням для деяких геймерів.