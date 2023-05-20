Дата-майнеры рассказали, какая интересная механика не попала в конечную версию Hogwarts Legacy

Исследование данных Hogwarts Legacy выявило доказательства того, что Avalanche Software планировали включить в игру интересную механику, однако в последний момент отказались от этой идеи. Подробности – в материале.

Задолго до релиза Hogwarts Legacy геймерам было удивительно интересно, будут ли в игре "Непрощенные заклятия" и будет ли в таком случае их использование иметь последствия для игроков. Недавно оказалось, что у разработчиков действительно были подобные планы.

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Подробный обзор данных игры показал, что в Hogwarts Legacy почти появилась система морали и репутации, которая должна была быть реализована через "очки факультетов" – ключевую часть фильмов и книг о "мальчике, который выжил".

Об этом рассказали в видео на YouTube-канале GrandTheftDiamond.

Энтузиасты обнаружили совершенно неиспользованную механику отслеживания очков факультетов в файлах игры, которая бы решала, какие действия заставят игроков получить или потерять эти баллы.

Полный разбор данных: видео

Согласно их информации, эта разработка, по сути, работала бы как своеобразная система морали вроде той, что была в RDR 2.

Таким образом, использование "запрещенных" или неэтических заклинаний снимало бы очки. Кроме того, такие действия, как посещение занятий, добросовестное обучение или защита студентов от хулиганов, приносили бы игрокам добавление очков.

Несмотря на это, они не имели бы прямого влияния на сюжет или другие составляющие игры.

Похоже, что Avalanche Software решили отменить эту систему, чтобы предоставить игрокам больше свободы, поскольку постоянная необходимость учитывать показатель морали могла бы быть слишком большим ограничением для некоторых геймеров.