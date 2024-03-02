Helldivers 2 пропонує геймерам чимало різновидів смертоносної зброї аби знищувати незчисленні натовпи інсектоїдів та ширити демократію віртуальною галактикою.

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Однак, як і у всіх онлайн-іграх, геймери сформували власну "мету" спорядження в хітовій новинці від Arrowhead Game Studios.

Зробили вони це за допомоги тих чотирьох статистичних показників, що Helldivers 2 пропонує для кожної зброї: шкода, місткість магазину, віддача та швидкість вогню.

Що таке "мета" в іграх?

Поняття "мета" (промовляється з наголосом на "а") охоплює найефективніші стратегії, персонажів чи спорядження у грі на цю мить.

З усім тим розмови про найкраще спорядження дійшли до абсурду та ситуацій коли гравці викидають з лобі інших користувачів, якщо ті використовують не "метові" види озброєння.

Трейлер Helldivers 2 – дивитися відео

Тут в справу втрутився директор гри Йохан Пілестедт, який розкрив секрет, розповівши, що загалом існує близько 50 окремих статистичних показників для кожної зброї в грі – просто розробники вирішили не показувати їх всі гравцям.

Цифри є орієнтиром, але не дають повної картини. Використовуйте ту (зброю – ред.), яка подобається вам найбільше, – сказав розробник.

У коментарях до публікації Пілестедта вже зібралося чимало шанувальників проєкту, які все ж просять розробників показувати всі показники в грі.

Але навряд чи в Arrowhead підуть на цей крок, адже педантичний відбір спорядження дійсно завадить веселощам та хаосу, яким і славиться Helldivers 2.