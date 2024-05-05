Шанувальник Fallout 4 витратив космічну кількість часу на те аби розблокувати одне з найскладніших досягнень в улюбленій грі.

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Fallout 4 переживає другу молодість завдяки популярності серіалу від Amazon Prime. Окрім відновлення інтересу старих фанатів, популярна RPG отримала чимало нових гравців.

У той час, коли новачки вперше відкривають для себе світ Пустки, затяті шанувальники часто повертаються в проєкт аби "вполювати" ще не розблоковані ачівки.

Більшість з них не є чимось складним, однак одне досягнення роками змушує багатьох геймерів чухати потилицю.

Мова про "Benevolent Leader" (Доброзичливий Лідер) – ачівку, що присуджується гравцю, який зможе досягнути максимального рівня щастя у великому поселенні.

Як стверджується, лише близько 7% з усіх гравців Fallout 4 є гордими власниками цієї відзнаки. Тож уявіть собі радість користувача Reddit під ніком ConnorHunter60, який приєднався до цієї когорти обраних після неймовірних 1327 годин в грі.

Складність досягнення полягає у відсутності чітких критеріїв його виконання від розробників.

До того ж це ще не все, адже підвищення рівня щастя поселенців є дуже непростим завданням, для якого потрібно добути чимало ресурсів та догодити кожному мешканцю окремо. Як розповів геймер, у нього це вийшло практично випадково.

Блукаючи пусткою він наткнувся на своє старе містечко, про яке вже навіть встиг забути, додав там кілька нових споруд та об'єктів і побачив на екрані омріяне сповіщення про здобуття ачівки.

Вочевидь, ConnorHunter60 витратив всі свої очки вміння на прокачку вдачі у системі S.P.E.C.I.A.L., інакше цього не пояснити.