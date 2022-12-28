Сайт HowLongToBeat, що акумулює різноманітну ігрову статистику користувачів, опублікував два вельми цікаві рейтинги з яких можна дізнатися які ігри найбільший відсоток геймерів пройшов до фіналу, а які проєкти найбільше шанувальників віртуальних розваг не подужали завершити.

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Згідно з даними отриманими порталом, Elden Ring стала грою яку зуміли завершити майже 6 тисяч користувачів сайту. У цих перегонах, масштабна RPG від FromSoftware випередила Stray, яку пройшли до кінця майже 4 тисячі користувачів.

На третьому місці з показником у 2.5 тисячі завершених проходжень опинилася хітова Pokemon Legends: Arceus для Nintendo Switch.

Перша п'ятірка найбільш завершуваних ігор / скриншот з howlongtobeat.com

Але вельми цікавим також є те, що Elden Ring виявилася й найбільш "покинутою" грою. З усіх користувачів сайту 261 гравець залишив Elden Ring на "паузі" чи й зовсім закинув успішний проєкт.

Хоча цифра зовсім мала, однак це все одно вдвічі більше, ніж у будь-якої іншої гри у 2022 році.

П'ятірка найбільш покинутих ігор / скриншот з howlongtobeat.com

Хоча в цьому дослідженні взяла участь лише користувацька база порталу – це не скасовує його результатів, адже саме так працює статистична вибірка.

Саме тому розробники Elden Ring можуть по праву собою пишатися, адже це досить цікаве досягнення виграти у таких двох суперечливих "номінаціях" одразу.