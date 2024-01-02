Blizzard назвали найпопулярніші класи Diablo 4 у 2023 році – цікава статистика

Підсумовуючи 2023 рік, розробники Diablo 4 поділилися з шанувальниками цікавою статистикою, серед іншого повідомивши які ігрові класи були найпопулярнішими серед користувачів.

Розробники Diablo 4 розкрили цікаву статистику 2023 року, включно з двома найпопулярнішими ігровими класами серед гравців з усього світу.

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З моменту релізу в червні 2023 року Diablo 4 стала однією з найуспішніших RPG в історії, завоювавши прихильність величезної кількості геймерів.

Підтверджує це і цікава статистика від розробників про перше півріччя "життя" проєкту.

Отож, за цей час гравці Diablo 4 вбили понад трильйон монстрів, легендарний The Butcher забрав на той світ 37 мільйонів персонажів, а 2,4 мільйона геймерів втратили все у режимі Hardcore.

При цьому, мабуть, найцікавішою статистичною віхою є найпопулярніші класи року, якими стали Чаклун та Некромант.

Статистика Diablo 4 у 2023 році / Фото з X

Такий результат не здивував геймерів, адже крім приголомшливої естетики, Некромант та Чаклун є напрочуд сильними класами, які ідеально підходять для проходження наодинці.