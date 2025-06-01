Розмір має значення – творець оригінальних Fallout пояснив в чому основна перевага коротких RPG

Легендарний розробник Тім Кейн на прикладі оригінальних Fallout пояснив чому ігри в жанрі RPG не завжди мають бути розтягнутими на сотні годин проходження.

Чимало геймерів звикли, що масштабні проєкти в жанрі RPG повинні розважати гравця понад сотню годин, але творець оригінальних Fallout має на цей рахунок власну думку, повідомляє 24 Канал з посиланням на його канал на YouTube.

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Коротші ігри мають власні переваги

Пояснивши чому класичний Fallout не отримає ремастеру, у своєму новому відео Тім Кейн проаналізував позитивні та негативні аспекти довжини гри на прикладі двох олдскульних проєктів.

За словами розробника, довгі рольові ігри дозволяють творцям розповісти "дуже, дуже глибоку історію" як от в Arcanum Of Steamworks and Magick Obscura. На противагу, в оригінальному Fallout гравці також мають свободу дій та можуть по-різному дійти до фіналу історії, але через те, що Arcanum має довшу тривалість та ще більше різноманітності, він отримує перевагу в цікавості повторних проходжень.

На думку Кейна довші ігри також отримують більше залучення гравців, адже провокують онлайн-обговорення та загалом більший інтерес у довгостроковій перспективі.

Попри це, Тім також вважає, що коротші ігри мають перевагу, яка може стати вирішальною. Легендарний розробник вважає, що якщо гра занадто довга, то "ви втратите частину своєї аудиторії".

Повне відео Кейна – дивіться ролик

Є люди, які не гратимуть у справді довгі ігри, у них немає на це часу: "Я вже не підліток, у мене є діти і є забагато ігор, в які я хочу грати, я не можу присвятити 100 годин одній",

– аналізує їх думки Кейн.

Також Тім нагадав про те, що якщо гра занадто довга, то чимало геймерів закинуть її на півдорозі, а дехто й взагалі, почитавши огляди, не ризикне навіть спробувати гру, проходження якої займе понад 100 годин.

Звісно, вирішальною в цьому питанні може стати кількість контенту, яким наповнений проєкт, адже індустрія знає історію успіху довжелезних відеоігор. Одначе, за великим рахунком Кейн все ж має рацію.