Аналітики назвали ігри 2025 року, в яких користувачі Steam провели найбільше часу
- Kingdom Come: Deliverance 2 стала найпопулярнішою грою 2025 року за часом, проведеним у ній, із середнім показником 59.5 годин на гравця.
- Monster Hunter Wilds і Dune: Awakening посіли друге і третє місця відповідно, з середніми показниками 51.47 та 46.95 годин на гравця.
Аналітики порталу GameDiscover оприлюднили цікавий рейтинг, який показує скільки часу користувачі Steam в середньому провели у тій чи іншій новій грі у 2025 році.
Підбиваючи підсумки 2025 року цікаво поглянути які цьогорічні проєкти найбільше "затягнули" геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameDiscover.
У що користувачі Steam грали найдовше з проєктів 2025 року?
У пригоді в цьому питанні стане аналітика від GameDiscover.
Фахівці порталу спробували визначити середню кількість годин проведених у кожній грі для одного її власника на платформі Steam.
Результат дозволив сформувати рейтинг, який дає уявлення про те, які ж відеоігри змогли найдовше втримати увагу геймерів.
На "призових" місцях доволі очікувано опинилися представниці жанру RPG.
Бронзу незвичного "заліку" отримала MMO Dune: Awakening з показником у 46.95 годин на гравця.
Друге місце залишилося за Monster Hunter Wilds, середньостатистичний гравець якої провів у проєкті 51.47 годин.
Тріумфувала ж в імпровізованому рейтингу хітова Kingdom Come: Deliverance 2, що була номінована одразу в кількох категорія[ на The Game Awards 2025, повідомляє сайт TGA.
У сиквел від чеської Warhorse Studios пересічний користувач награв 59.5 годин.
Як виглядає перша десятка рейтингу?
Kingdom Come: Deliverance 2 – 59.5 годин
Monster Hunter Wilds – 51.47 годин
Dune: Awakening – 46.95 годин
EA Sports FC 26 – 43.17 годин
The Hundred Line – Last Defense Academy – 41.5 годин
NBA 2K26 – 41.4 годин
Hollow Knight: Silksong – 40.98 годин
Elden Ring Nightreign – 38.38 годин
Bongo Cat – 36.28 годин
Digimon Story: Time Stranger – 35.58 годин