Аналітики назвали ігри 2025 року, в яких користувачі Steam провели найбільше часу

Аналітики порталу GameDiscover оприлюднили цікавий рейтинг, який показує скільки часу користувачі Steam в середньому провели у тій чи іншій новій грі у 2025 році.

Підбиваючи підсумки 2025 року цікаво поглянути які цьогорічні проєкти найбільше "затягнули" геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameDiscover.

У що користувачі Steam грали найдовше з проєктів 2025 року?

У пригоді в цьому питанні стане аналітика від GameDiscover.

Фахівці порталу спробували визначити середню кількість годин проведених у кожній грі для одного її власника на платформі Steam.

Результат дозволив сформувати рейтинг, який дає уявлення про те, які ж відеоігри змогли найдовше втримати увагу геймерів.

На "призових" місцях доволі очікувано опинилися представниці жанру RPG.

Бронзу незвичного "заліку" отримала MMO Dune: Awakening з показником у 46.95 годин на гравця.

Друге місце залишилося за Monster Hunter Wilds, середньостатистичний гравець якої провів у проєкті 51.47 годин.

Тріумфувала ж в імпровізованому рейтингу хітова Kingdom Come: Deliverance 2, що була номінована одразу в кількох категорія[ на The Game Awards 2025, повідомляє сайт TGA.

У сиквел від чеської Warhorse Studios пересічний користувач награв 59.5 годин.

Як виглядає перша десятка рейтингу?