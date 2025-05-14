Розробники Battlefield 6 розкрили фільм та серіал, які надихнули їх на створення сюжету гри

Творці шутера Battlefield 6 зізналися який голлівудський фільм та серіал, заснований на реальних подіях, слугували їм натхненням у створенні сюжетної кампанії майбутньої гри.

Продовження легендарної серії шутерів Battlefield подарує геймерам захопливу однокористувацьку кампанію, натхненну відомим фільмом 2024 року та телесеріалом, що розповідає про реальні події, інформує 24 Канал з посиланням на Inverse.

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Спроба в серйозний сюжет

Хоча франшиза найбільш відома своїми масштабними багатокористувацькими баталіями, розробка Battlefield 6 проходить в цікавому ключі. Так студія DICE відповідає за мультиплеєрний компонент гри, в той час, як розробники з EA Motive займаються однокористувацькою кампанією.

Нещодавно стало відомо, що у своїй роботі останні черпають натхнення зі світу кінематографа.

Креативний директор EA Motive Роман Кампос-Оріола та старший продюсер гри Філіп Дюшарм розповіли, що на проєкт сильно вплинули серіал "Спецоперації: Левиця" (розповідає про реальну операцію ЦРУ) та фільм 2024 року "Повстання Штатів" (Civil War) від режисера Алекса Гарланда.

Трейлер фільму Повстання Штатів: дивіться відео

За словами розробників, згадані твори зображають те, чого вони намагаються досягти в грі.

Зокрема показати вплив глобального конфлікту на життя окремих людей та те, як "талановиті, але звичайні люди, поставлені в надзвичайні ситуації".

Цікаво, що в Electronic Arts впевнені в успіху нової Battlefield, а її реліз заплановано на березень 2026 року, хоча точна дата поки що невідома.