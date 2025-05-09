Нагадаємо, що нова Battlefield має з’явитися не пізніше 31 березня 2026 року і ще донедавна могла зіткнутися з GTA 6, інформує 24 Канал. Вілсон навіть припускав можливість відтермінування запуску, аби уникнути конкуренції з мегапроєктом від Rockstar.

Дивіться також Rockstar каже, що другий трейлер GTA 6 був найбільшим відеорелізом усіх часів

Однак ситуація змінилася: минулого тижня Rockstar офіційно оголосила, що GTA VI не вийде раніше 26 травня 2026 року. Що це означає для Electronic Arts і Battlefield, Вілсона запитали під час недавньої розмови з інвесторами.

За словами Вілсона, EA завжди намагалася вибирати найбільш доцільне вікно для запуску нової Battlefield:

Ми б не випускали гру в період, який, на нашу думку, міг би знецінити силу, вкладену у франшизу. Я думаю, що тепер, не забігаючи надто далеко вперед, ми вважаємо, що цей проміжок часу став більш вільним, ніж був раніше, і ми дуже впевнені у запуску Battlefield протягом 2026 фінансового року,

Події нової Battlefield розгортатимуться у сучасному світі, а реліз обіцяє стати поверненням до джерел серії з матчами на 64 гравці та класовою системою. Наразі проект проходить масштабне тестування, яке невдовзі стане ще більшим.

EA називає наступну Battlefield "найбільшою в історії": у розробку стрілялки інвестують найбільші ресурси за всю історію франшизи. Над грою працюють одразу чотири студії – DICE, Motive, Criterion та Ripple Effect. Повноцінний анонс запланований на літо.