Напомним, что новая Battlefield должна появиться не позднее 31 марта 2026 года и еще недавно могла столкнуться с GTA 6, информирует 24 Канал. Уилсон даже предполагал возможность отсрочки запуска, чтобы избежать конкуренции с мегапроектом от Rockstar.

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Однако ситуация изменилась: на прошлой неделе Rockstar официально объявила, что GTA VI не выйдет раньше 26 мая 2026 года. Что это означает для Electronic Arts и Battlefield, Уилсона спросили во время недавнего разговора с инвесторами.

По словам Уилсона, EA всегда старалась выбирать наиболее целесообразное окно для запуска новой Battlefield:

Мы бы не выпускали игру в период, который, по нашему мнению, мог бы обесценить силу, вложенную во франшизу. Я думаю, что теперь, не забегая слишком далеко вперед, мы считаем, что этот промежуток времени стал более свободным, чем был раньше, и мы очень уверены в запуске Battlefield в течение 2026 финансового года,

События новой Battlefield будут разворачиваться в современном мире, а релиз обещает стать возвращением к истокам серии с матчами на 64 игрока и классовой системой. Сейчас проект проходит масштабное тестирование, которое вскоре станет еще больше.

EA называет следующую Battlefield "величайшей в истории": в разработку стрелялки инвестируют самые большие ресурсы за всю историю франшизы. Над игрой работают сразу четыре студии – DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect. Полноценный анонс запланирован на лето.