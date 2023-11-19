Один "маунт" з WoW приніс Blizzard більше грошей, аніж культова відеогра

Шанувальники компанії Blizzard будуть шоковані дізнавшись, що один віртуальний предмет з WoW приніс компанії більші прибутки, ніж визнана критиками та геймерами культова відеогра.

Колишній співробітник Blizzard розповів, що один "маунт" із World of Warcraft приніс розробникам більше грошей, ніж ціла відеогра.

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На BlizzCon 2023, який відбувся вже після того, як компанія стала частиною Microsoft, розробники натякнули, що не проти розглянути відродження франшизи StarCraft.

Однак ігрова індустрія – це передусім бізнес, а в наш час жанр RTS не користується великою популярністю, отже розробка нового проєкту несе в собі фінансові ризики, які лише підтверджує цікава інформація від колишнього працівника Blizzard.

Джейсон Холл, якому довелося доволі багато часу провести в іменитій компанії, стверджує, що під час розробки StarCraft 2 він працював понаднормово цілих два роки, але найбільшим розчаруванням стало зовсім не це.

StarCraft 2: Wings of Liberty принесла менше грошей, ніж кінь. Перший блискучий кінь-поні з World of Warcraft. Кінь з мікротранзакції вартістю 15 доларів приносив більше грошей, ніж StarCraft 2, – сказав розробник.

Кінь, якого має на увазі Джейсон, це "Celestial Steed" – платний "маунт" зі світу WoW, який вийшов у квітні 2010 року.

Хоча Холл дещо помилився в ціні, адже на релізі "Celestial Steed" коштував 25 доларів, що розгнівало чимало геймерів. Попри це, лише через три години після появи, у віртуальній черзі за новим скакуном було вже понад 140 000 геймерів.

За розрахунками, такий ажіотаж приніс Blizzard 3,5 мільйона доларів менш ніж за добу.

Момент з зізнанням зі стріму: дивитися відео

Отож, не дивно, що відтоді компанія обрала саме той вектор розвитку, якого й притримується дотепер, додаючи в усі свої проєкти вдосталь мікротранзакцій, попри часті звинувачення у жадібності від шанувальників.