Амбітний фанатський проект, що використовує потужність Unreal Engine 5, показав, як могла б виглядати культова історія жахів Стівена Кінга "Воно", якби її адаптували до сучасної відеоігри.

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Моторошний трейлер гри "Воно"

Найновіша ітерація движка Epic Games стала доступною для розробників на минулорічній події State of Unreal, і з того часу було підтверджено цілу низку ігор, які використовуватимуть Unreal Engine 5. Спільнота аматорів також долучилася до подій, створивши низку трейлерів, як-от для гри "Воно".

Роман Стівена Кінга з самого початку був надзвичайно успішним, отримавши літературні нагороди та номінації, а також перше місце в списку бестселерів художньої літератури у твердій обкладинці Publisher Weekly після свого дебюту в 1986 році.

З тих пір книга пережила безліч екранізацій як на великому, так і на малому екрані, включаючи міні-серіал 1990 року, телешоу на хінді 1998 року та два нещодавні фільми режисера Енді Муск'єтті. Та серед усіх переосмислень у фільмах спільнота шанувальників "Воно" досі не побачила ігрової адаптації роману.

Трейлер для гри "Воно": дивіться відео

Тепер канал TeaserPlay, який спеціалізується на концептуальних трейлерах для шанувальників, надав глядачам змогу побачити, як може виглядати гра "Воно" з блискучими новими технологіями. Результат вийшов доволі моторошним, як і притаманно "Королю жахів".

У кліпі розповідається про хлопчика Джорджі, якого заманюють і вбивають на початку роману Кінга, коли він переслідує культову червону повітряну кульку.

Здалеку чути, як клоун-вбивця сміється, а моторошна музика проводить глядача містом. Джорджі пробирається вулицями, зрештою знаходячи карнавал, наповнений червоними кульками. У паніці він біжить і ховається, але стикається з клоуном.