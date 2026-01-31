Автори Yakuza Kiwami 3 обіцяють покращити графіку після скарг гравців

Демоверсія екшену Yakuza Kiwami 3 отримала переважно негативні відгуки в Steam через технічні недоліки. Гравці помітили, що в деяких моментах візуал виглядає слабшим за оригінал, випущений 16 років тому.

Розробники зі студії Ryu Ga Gotoku вже відреагували на критику, запевнивши, що до повноцінного релізу виправлять якість зображення та інші проблемні аспекти гри.

Які претензії висунули користувачі та як планують оновити гру?

Попри те, що Yakuza Kiwami 3 створена на сучасному рушії Dragon Engine, який використовувався у Like A Dragon: Infinite Wealth, перші враження геймерів виявилися суперечливими. Основна хвиля невдоволення стосується системи освітлення, через яку оновлена версія подекуди програє в атмосферності старій грі.

Окрім візуальної складової, аудиторія розкритикувала спрощену механіку боїв, неполадки зі звуком, а також зміну зовнішності другорядних героїв через заміну акторів озвучення. Також у мережі з'явилася інформація про ймовірні зміни у фіналі сюжету, знайдені в коді гри.

У Ryu Ga Gotoku Studio заявили, що уважно вивчили всі зауваження до демо та додатку Dark Ties. Команда наголосила, що стан графіки в пробній версії не є остаточним результатом.

Для розв'язання проблем до моменту виходу повної версії готують патч 1.11, який має виправити освітлення та інші критичні моменти.

Дата виходу та ціна гри

Гра стане доступною 12 лютого, як зазначено на сторінці в Steam. Вона буде доступною для власників PC, PlayStation 4 та 5, консолей Xbox Series X/S, а також для майбутньої Nintendo Switch 2.

Вартість стандартного видання становитиме 60 доларів, а розширеного – 75 доларів. Хоча попередні замовлення вже відкриті, на території Росії вони офіційно не діють.