Розробка триває вже довгий час, і станом на 2026 рік команда почала активніше ділитися прогресом, готуючи аудиторію до релізу на сучасних консолях та ПК. Творець Judas – Кен Левін – розповів про те, чого варто очікувати виданню Game Informer.

Яким буде ігровий процес та сюжет у Judas?

Очікування нового проєкту від іменитого автора BioShock затягнулося на роки, адже його попередня гра, BioShock Infinite, вийшла ще у 2013 році.

Наразі Judas є одним із найбільш очікуваних таємничих проєктів, що розробляється для PlayStation 5, Xbox Series X/S та PC.

За словами Левіна, команда прагнула створити не просто звичайний шутер від першої особи, а справжній симулятор персонажа. Гравець має повністю вжитися в роль головної героїні, приймаючи рішення не лише про напрямок руху за сюжетом, а й про те, кому довіряти в умовах занепаду людської раси.



Judas обіцяє реактивний світ, який реагуватиме на дії гравця / Фото Ghost Story Games

Особливу увагу розробники приділили реактивності оточення, витративши п'ять років лише на попередні дослідження та розробку систем. Персонажі в Judas будуть розпізнавати та реагувати на послідовність дій гравця аж до найдрібніших деталей, а не лише на ключові сюжетні повороти.

Важливим елементом гри стане система під назвою Villainy (Лиходійство), яка відтворює складність реальних стосунків. Гравцям доведеться балансувати між інтересами різних героїв, які можуть змінювати своє ставлення від любові до ненависті залежно від вчинків гравця.

При цьому Левін наголошує, що пройти гру, задовольнивши всіх, неможливо: система побудована так, що хтось із персонажів обов’язково перетвориться на вашого антагоніста.



Judas – не просто черговий шутер, наголошує Кен Левін / Фото Ghost Story Games

Зараз студія Ghost Story Games зосереджена на досягненні наступних важливих етапів розробки. Хоча точна дата виходу залишається невідомою, розробники вже почали випускати регулярні відеощоденники з оновленнями за якими можна стежити в Steam.

Ближче до релізу очікується поява нових трейлерів та офіційних оголошень, а поки команда задоволена тим, як просувається процес створення гри.