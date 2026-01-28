Разработка длится уже долгое время, и по состоянию на 2026 год команда начала активнее делиться прогрессом, готовя аудиторию к релизу на современных консолях и ПК. Создатель Judas – Кен Левин – рассказал о том, чего стоит ожидать изданию Game Informer.

Каким будет игровой процесс и сюжет в Judas?

Ожидание нового проекта от именитого автора BioShock затянулось на годы, ведь его предыдущая игра, BioShock Infinite, вышла еще в 2013 году.

Сейчас Judas является одним из самых ожидаемых таинственных проектов, разрабатываемых для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

По словам Левина, команда стремилась создать не просто обычный шутер от первого лица, а настоящий симулятор персонажа. Игрок должен полностью вжиться в роль главной героини, принимая решение не только о направлении движения по сюжету, но и о том, кому доверять в условиях упадка человеческой расы.



Judas обещает реактивный мир, который будет реагировать на действия игрока / Фото Ghost Story Games

Особое внимание разработчики уделили реактивности окружения, потратив пять лет только на предварительные исследования и разработку систем. Персонажи в Judas будут распознавать и реагировать на последовательность действий игрока вплоть до мельчайших деталей, а не только на ключевые сюжетные повороты.

Важным элементом игры станет система под названием Villainy (Злодейство), которая воспроизводит сложность реальных отношений. Игрокам придется балансировать между интересами различных героев, которые могут менять свое отношение от любви до ненависти в зависимости от поступков игрока.

При этом Левин подчеркивает, что пройти игру, удовлетворив всех, невозможно: система построена так, что кто-то из персонажей обязательно превратится в вашего антагониста.



Judas – не просто очередной шутер, подчеркивает Кен Левин / Фото Ghost Story Games

Сейчас студия Ghost Story Games сосредоточена на достижении следующих важных этапов разработки. Хотя точная дата выхода остается неизвестной, разработчики уже начали выпускать регулярные видеодневники с обновлениями за которыми можно следить в Steam.

Ближе к релизу ожидается появление новых трейлеров и официальных объявлений, а пока команда довольна тем, как продвигается процесс создания игры.