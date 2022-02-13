Японські пенсіонери вчаться грати у відеоігри, щоб побороти самотність: унікальна історія

У Японії вже кілька років успішно функціонує спеціальний відеоігровий клуб, призначений виключно для самотніх пенсіонерів. Детальніше у матеріалі.

Самотність – одна з головних проблем з якою стикаються люди похилого віку. Чи то неґречні родичі, що забули про своїх бабусь та дідусів чи то інші життєві обставини часто змушують пенсіонерів стикатися з недостачею елементарного людського спілкування.

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Про незвичайний ігровий клуб

Креативно підійшли до вирішення цієї ситуації у японському місті Кобе. Там, ще влітку 2020 року відкрили кіберспортивний клуб ISR, призначений для людей похилого віку.

Днями ж, портал South China Morning Post випустив невеликий репортаж про діяльність незвичного закладу.

Відео South China Morning Post



Співробітники ISR дбайливо проводять для кожного відвідувача базовий інструктаж з конкретної гри, яка, до речі, міняється щомісяця. При цьому намагаються не давати стареньким геймерам надто складні відеоігри.

За словами очільника ISR Кодзі Нашімото, першочергова мета цього простору – допомогти людям похилого віку "віднайти сенс життя після виходу на пенсію, уникнути ізоляції та дати їм почуття колективу".

Відвідувати центр може кожен охочий, за однієї умови – потрібно бути старше 60 років. Реєстрація у клубі безплатна, а ігрові сесії тривають по 90 хвилин. Після гри геймери можуть поспілкуватися один з одним та попити чай чи каву в затишному приміщенні.

Враження відвідувачів

Окрім керівника клубу, журналісти також поспілкувалися з його постійними відвідувачами. Зокрема, 63-річна Тамає Хітомі розповіла, що відеоігри допомагають їй відчути себе молодше.

Граючи, я ніби ненадовго повертаю собі молодість та знову почуваюся дитиною, – говорить Тамає.

Не менш задоволена відвідуванням центру і 70-річна Юріко Такеда. Пенсіонерка говорить, що відеоігри – це чудове тренування для мозку.

Багато відвідувачів клубу відчували себе самотніми та ізольованими від зовнішнього світу після локдаунів. Проте, відеоігри допомогли їм знову відчути зв'язок з іншими людьми.