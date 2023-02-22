Компанія постачальник електроенергії YASNO вчергове втішила користувачів мережі своїм креативом, представивши дотепну відеогру.

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У браузерній забавці, гравцю пропонується взяти на себе роль оператора системи розподілу електроенергії.

Основна механіка геймплею до болю відома кожному українцю та полягає в тому, щоб вчасно перемикати світло між будинками.

Для цього необхідно слідкувати за обмеженнями по часу та потужності, а часом швидко реагувати на локальні аварії.

Щоб запустити гру, достатньо зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO.

Скриншот з сайту YASNO

Гра має приємний піксельний 8-бітний дизайн та здатна працювати не лише за умов поганого інтернет-з'єднання, а й взагалі без зв'язку, якщо, звісно, встигнути завантажити її до його зникнення.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко назвав цю гру своєрідною "іронією над ситуацією" і зазначив, що гумор завжди допомагає впоратися з негативом.

Ми хочемо, щоб люди знайшли себе в ситуаціях із гри – і в цитатах, і у світлі в будинку, і в коті, який, до речі, змальований з кота нашого маркетолога. Так зможемо зрозуміти, що відбувається практично після кожного обстрілу, і що диспетчер – це не про перемикання вимикача, а про аналіз багатьох змінних та рішення, які можуть вплинути на ціле місто, – розповів Коваленко.

Оскільки останніми днями у більшості регіонів країни ситуація з електропостачанням стабільна, ми щиро сподіваємось, що потреба у розподілі електроенергії назавжди залишиться лише в цій відеогрі.