Гравець Hogwarts Legacy знайшов у грі відомого монстра з Таємної кімнати: захопливе відео

У Hogwarts Legacy знайшли посилання на другу частину пригод Гаррі Поттера, ним став гігантський змій Василіск, що промайнув коридором. Деталі – у матеріалі.

Більшість шанувальників всесвіту Гаррі Поттера в захваті від Hogwarts Legacy, про що свідчить шалений успіх гри. До речі, зовсім нещодавно в проєкті виявили цікаву історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Попри те, що події новинки мають місце задовго до появи "хлопчика, що вижив", у грі не обійшлося без численних посилань на оригінальну серію книг та фільмів.

Одну з найцікавіших "великодок" нещодавно знайшов користувач твітера @MaximRagey.

Прогулюючись коридорами Гоґвортсу в напрямку гуртожитку Слизерину, геймер побачив вдалині дещо моторошне та таємниче.

Момент появи Василіска у Hogwarts Legacy: відео

Помилки бути не може, адже масивна істота не тільки має таке ж зелене забарвлення, як і Василіск, але й була побачена неподалік від Таємної кімнати.

Хоча невідомо, що спричинило появу змії та чи мають розробники подальші плани щодо неї (можливо DLC?) це неймовірно захопливий момент і ми з нетерпінням чекаємо більше подібних знахідок у стінах віртуального Гоґвортсу.