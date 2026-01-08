Найпопулярніші ігри у країнах Європи у 2025 році

У мережі з'явилася цікава мапа, яка нібито демонструє найпопулярніші відеоігри 2025 року за країнами Європи й там є кілька сюрпризів. Детальніше – у матеріалі.

2025 рік подарував геймерам чимало крутих відеоігор, але, виглядає так, що чимало вирішили надати перевагу перевіреній класиці, інформує 24 Канал з посиланням на Visegrad 24 у X.

Як ігри були найпопулярнішими в країнах Європи?

Якщо вірити мапі, опублікованій виданням, то у 2025 році над європейськими країнами "панували" всього лиш 5 відеоігор.

Їхній вплив досить неочікувано поділився за регіонами.

Відтак, східна частина континенту, а відтак і Україна, була захоплена грою у Counter-Strike 2.

Західна Європа ж надала перевагу симулятору футболу EA FC 25, в той час, як на британських островах грали у Fortnite, а у Скандинавії – у Roblox.

Виділилися також Греція та Туреччина, де найпопулярнішою стала League of Legends.

Цікаво, що за даними статистичного порталу Newzoo, у листопаді 2025 року найпопулярнішими іграми на ПК у світі (за кількістю активних місячних користувачів) були CS 2, Minecraft, Fortnite, Roblox та Battlefield 6.

