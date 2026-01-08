2025 рік подарував геймерам чимало крутих відеоігор, але, виглядає так, що чимало вирішили надати перевагу перевіреній класиці, інформує 24 Канал з посиланням на Visegrad 24 у X.
Як ігри були найпопулярнішими в країнах Європи?
Якщо вірити мапі, опублікованій виданням, то у 2025 році над європейськими країнами "панували" всього лиш 5 відеоігор.
Їхній вплив досить неочікувано поділився за регіонами.
Відтак, східна частина континенту, а відтак і Україна, була захоплена грою у Counter-Strike 2.
Західна Європа ж надала перевагу симулятору футболу EA FC 25, в той час, як на британських островах грали у Fortnite, а у Скандинавії – у Roblox.
Виділилися також Греція та Туреччина, де найпопулярнішою стала League of Legends.
Цікаво, що за даними статистичного порталу Newzoo, у листопаді 2025 року найпопулярнішими іграми на ПК у світі (за кількістю активних місячних користувачів) були CS 2, Minecraft, Fortnite, Roblox та Battlefield 6.
А які ігри стали бестселерами Steam?
Традиційно платформа Valve опублікувала список найпродаваніших проєктів року, що минув.
У 2025 до переліку потрапили 12 відеоігор, серед яких знайшлося місце й сюрпризам.
Окрім блокбастерів штибу Battlefield 6, Borderlands 4 та інших в списку бестселерів 2025 року в Steam опинилася інді-гра Schedule 1.