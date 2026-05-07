Про зміни повідомило видання Windows Central. Реформа покриває як призначення нових топ-менеджерів, так і відхід частини нинішнього керівництва.

Що стоїть за кадровими змінами в Xbox?

За словами Шарми, Xbox потребує серйозної трансформації внутрішніх процесів. Вона визнала, що компанії зараз "занадто складно швидко досягати результатів", а також бракує необхідних компетенцій у низці стратегічно важливих напрямків.

Нам потрібно вдосконалити наші робочі процеси та організаційну структуру на всій платформі. Наразі нам надто складно швидко досягати результатів; ми витрачаємо занадто багато часу на внутрішні справи, замість того щоб приділяти увагу спільноті; а також нам бракує необхідних ресурсів у деяких ключових сферах,

– мовилося в листі Шарми до працівників, на який посилається Windows Central.

Основною метою перебудови названо створення "доступної, персоналізованої та відкритої платформи".

Цікавим моментом у хвилі нових призначень стало те, що чимало кадрів перейшло з Microsoft CoreAI – підрозділу, де Шарма раніше працювала президенткою з продуктів. До Xbox також приєднався Девід Шлосс, який приєднався до Microsoft 2 місяці тому. Перед тим він понад 11 років пропрацював в Instacart – мережі роздрібної торгівлі та доставки.

З огляду на те, що багато хто з нових призначених лідерів мав досвід роботи зі штучним інтелектом, такі призначення почали критикувати користувачі в інтернеті. Однак слід розуміти, що фокусом їх роботи будуть не стільки ШІ-рішення, скільки інструменти для розробки та внутрішня інфраструктура.

У матеріалі Windows Central зазначається, що саме робота цих спеціалістів у CoreAI допомогла Microsoft перетворити свої ШІ-продукти на прибутковий напрямок. Тож тепер компанія, схоже, хоче застосувати "команду порятунку" і до Xbox.

Що з минулими керівниками?

Аша Шарма вирішила не позбуватися усіх ключових фігур, залишивши частину керівників на своїх посадах. Мовиться про Джейсона Рональда, Джейсона Бомонта та Ешлі Маккіссик, які відповідають за апаратний напрямок.

У Microsoft розраховують, що поєднання нових управлінських рішень із досвідом чинної інженерної команди допоможе Xbox швидше реагувати на зміни ринку.

Особливо це актуально на тлі посилення конкуренції з боку SteamOS. Платформа Valve поступово зміцнює позиції в сегменті портативного та ПК-геймінгу, де Microsoft останнім часом намагається активніше розширювати присутність бренду Xbox.

Разом із цим компанію залишають корпоративний віцепрезидент Кевін Гаммілл, який відповідав за користувацький досвід, та корпоративна віцепрезидентка з пристроїв і екосистеми Роан Сонс.

За інформацією Windows Central, рішення про відхід Сонс було ухвалене ще до призначення Шарми. Саме вона керувала апаратним напрямом Xbox і проєктами розширення екосистеми на ПК, включно з Xbox Ally.

Що відбувається з Xbox після відходу Філа Спенсера?

Зміни в керівництві Xbox почалися ще після оголошення про відхід Філа Спенсера, який очолював ігровий напрямок Microsoft понад десять років. Разом із ним компанію також залишила президентка Xbox Сара Бонд, яку раніше вважали однією з ключових фігур майбутнього бренду, як розповідало видання IGN.

Після приходу Аші Шарми Microsoft фактично почала перебудовувати всю стратегію Xbox. Компанія повернулася до бренду Xbox замість назви Microsoft Gaming, переглянула підхід до Game Pass, знизила вартість підписки та почала відмовлятися від деяких ШІ-ініціатив, зокрема Xbox Copilot.

Паралельно Microsoft готує нову платформу Project Helix – гібридну систему, яка має поєднати консольний і ПК-геймінг. На цьому тлі і розгортається масштабна реорганізація всередині Xbox. А я нагадаю, що разом з тим Microsoft переживає стрімке падіння продажів Xbox-консолей.

Словом, час в ігрового бренду Microsoft далеко не найкращий. Але компанії точно потрібні зміни, і, здається, Аша Шарма може бути саме тією керівницею, яка так потрібна була Xbox. Принаймні ігрова спільнота фанатів "коробки" сприймає її саме такою.