Об изменениях сообщило издание Windows Central. Реформа покрывает как назначение новых топ-менеджеров, так и уход части нынешнего руководства.

Смотрите также Microsoft готовит большие изменения для Xbox: что будет с Game Pass и консолями

Что стоит за кадровыми изменениями в Xbox?

По словам Шармы, Xbox нуждается в серьезной трансформации внутренних процессов. Она признала, что компании сейчас "слишком сложно быстро достигать результатов", а также не хватает необходимых компетенций в ряде стратегически важных направлений.

Нам нужно усовершенствовать наши рабочие процессы и организационную структуру на всей платформе. Сейчас нам слишком сложно быстро достигать результатов; мы тратим слишком много времени на внутренние дела, вместо того чтобы уделять внимание сообществу; а также нам не хватает необходимых ресурсов в некоторых ключевых сферах,

– говорилось в письме Шармы к работникам, на который ссылается Windows Central.

Основной целью перестройки названо создание "доступной, персонализированной и открытой платформы".

Интересным моментом в волне новых назначений стало то, что немало кадров перешло из Microsoft CoreAI – подразделения, где Шарма ранее работала президентом по продуктам. К Xbox также присоединился Дэвид Шлосс, который присоединился к Microsoft 2 месяца назад. Перед тем он более 11 лет проработал в Instacart – сети розничной торговли и доставки.

Учитывая то, что многие из новых назначенных лидеров имели опыт работы с искусственным интеллектом, такие назначения начали критиковать пользователи в интернете. Однако следует понимать, что фокусом их работы будут не столько ИИ-решения, сколько инструменты для разработки и внутренняя инфраструктура.

В материале Windows Central отмечается, что именно работа этих специалистов в CoreAI помогла Microsoft превратить свои ИИ-продукты в прибыльное направление. И теперь компания, похоже, хочет применить "команду спасения" и к Xbox.

Что с прошлыми руководителями?

Аша Шарма решила не избавляться от всех ключевых фигур, оставив часть руководителей на своих должностях. Говорится о Джейсоне Рональде, Джейсоне Бомонте и Эшли Маккиссик, которые отвечают за аппаратное направление.

В Microsoft рассчитывают, что сочетание новых управленческих решений с опытом действующей инженерной команды поможет Xbox быстрее реагировать на изменения рынка.

Особенно это актуально на фоне усиления конкуренции со стороны SteamOS. Платформа Valve постепенно укрепляет позиции в сегменте портативного и ПК-гейминга, где Microsoft в последнее время старается активнее расширять присутствие бренда Xbox.

Вместе с этим компанию покидают корпоративный вице-президент Кевин Гаммилл, который отвечал за пользовательский опыт, и корпоративный вице-президент по устройствам и экосистеме Роан Сонс.

По информации Windows Central, решение об уходе Сонс было принято еще до назначения Шармы. Именно она руководила аппаратным направлением Xbox и проектами расширения экосистемы на ПК, включая Xbox Ally.

Что происходит с Xbox после ухода Фила Спенсера?

Изменения в руководстве Xbox начались еще после объявления об уходе Фила Спенсера, который возглавлял игровое направление Microsoft более десяти лет. Вместе с ним компанию также покинула президент Xbox Сара Бонд, которую ранее считали одной из ключевых фигур будущего бренда, как рассказывало издание IGN.

После прихода Аши Шармы Microsoft фактически начала перестраивать всю стратегию Xbox. Компания вернулась к бренду Xbox вместо названия Microsoft Gaming, пересмотрела подход к Game Pass, снизила стоимость подписки и начала отказываться от некоторых ИИ-инициатив, в частности Xbox Copilot.

Параллельно Microsoft готовит новую платформу Project Helix – гибридную систему, которая должна совместить консольный и ПК-гейминг. На этом фоне и разворачивается масштабная реорганизация внутри Xbox. А я напомню, что вместе с тем Microsoft переживает стремительное падение продаж Xbox-консолей.

Словом, время у игрового бренда Microsoft далеко не самое лучшее. Но компании точно нужны изменения, и, кажется, Аша Шарма может быть именно той руководительницей, которая так нужна была Xbox. По крайней мере игровое сообщество фанатов "коробки" воспринимает ее именно такой.