Керівники напряму Xbox – Аша Шарма та Метт Буті – опублікували внутрішню службову записку, де описали майбутні зміни для Xbox Games. Пізніше вони також детальніше пояснили ці плани в інтерв'ю виданню The Game File.

Чому Microsoft вирішила змінити стратегію Xbox?

Очевидно, що попередні плани компанії не зазнали успіху. Ігровий підрозділ не показав бажаних результатів, тож керівників Xbox змінили, і нова стратегія виглядає логічним кроком.

Одним із ключових напрямів стане перегляд політики ексклюзивних ігор для Xbox. Microsoft хоче оцінити, наскільки нинішній підхід залишається ефективним, а також переосмислити цінність підписки Xbox Game Pass в сучасних умовах ринку.

Компанія вже зробила перші кроки в цьому напрямку, знизивши вартість підписки Game Pass Ultimate в усьому світі.

За словами Аші Шарми, нещодавнє зниження цін на Xbox Game Pass Ultimate та PC Game Pass стало лише першим кроком. Компанія прагне залучити більше гравців у власну екосистему та зробити так, щоб вони залишалися в ній надовго. Microsoft хоче зрозуміти, наскільки нинішня модель Game Pass є вигідною в умовах швидких змін у світі відеоігор.

Окрему увагу приділять студіям Xbox Game Studios. Метт Буті наголосив, що компанія прагне забезпечити стабільний темп розробки та передбачувану дорожню карту релізів. Головний акцент робитиметься саме на якості ігор, а не лише на кількості проєктів.

Також Microsoft не планує залишати без уваги чинні консолі Xbox Series X та Xbox Series S. У короткостроковій перспективі компанія хоче усунути їхні слабкі місця, покращити продуктивність, стабільність та загальний користувацький досвід. Консолі отримуватимуть регулярні оновлення та нові можливості, щоб залишатися конкурентними.

Що відомо про нову консоль Xbox?

У довгостроковій перспективі згадується новий пристрій під кодовою назвою Project Helix. Деталей про нього поки небагато, але Microsoft вже заявляє про високий рівень продуктивності майбутньої системи.

Після того, як Аша Шарма змінила Філа Спенсера на посаді керівника Xbox, вона почала говорити про курс на "повернення до Xbox". Йдеться про відновлення базових принципів бренду, посилення ролі консолей та зміцнення позицій компанії на ПК-ринку.

Шарма також визнала, що цінова політика в ігровій індустрії стає дедалі менш комфортною для користувачів. Саме тому Xbox хоче зробити платформу більш відкритою – як для геймерів, так і для творців контенту.

Окремо вона згадала і про можливе зближення напрямів ПК та консолей. Зокрема, Microsoft не виключає, що в майбутньому PC Game Pass та Xbox Game Pass можуть об'єднати в єдиний сервіс, що стане ще одним великим кроком у реформуванні всієї екосистеми Xbox.