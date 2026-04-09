Сьогодні Xbox – один із ключових гравців ігрової індустрії, але на старті цей проєкт виглядав як фінансова авантюра. За словами колишнього віцепрезидента Microsoft з ігрового напряму Еда Фрайса, у 2000 році доля консолі буквально висіла на волосині, пише Windows Central.

Дивіться також Uncharted 5 могла вже бути в роботі – інсайдер розкрив те, про що мовчали роками

Чому Microsoft все ж запустила Xbox попри ризики?

Під час одного з внутрішніх засідань, яке згодом отримало неофіційну назву "Бійня на День святого Валентина", тодішні керівники компанії – Білл Гейтс та Стів Балмер – жорстко розкритикували ідею створення Xbox. Команда розробників прямо заявляла: запуск консолі гарантовано принесе щонайменше мільярд доларів збитків.

Ед Фрайс / Фото Christopher Michel / Flickr

Попри це, проєкт усе ж отримав "зелене світло". І причина була не в любові до відеоігор.

Як пояснює Фрайс, Xbox розглядався насамперед як стратегічний щит проти потенційної загрози з боку Sony. У Microsoft побоювалися, що компанія, яка вже домінувала на ринку консолей із PlayStation, може з часом вплинути і на ширший технологічний сектор.

На початку 2000-х це виглядало цілком реалістично. Японія тоді сприймалася як майбутній глобальний лідер, здатний обігнати США за економічними показниками. У багатьох західних компаніях серйозно готувалися до такого сценарію, а японські бренди вважалися найсильнішими у світі технологій.

Фрайс згадує, що в той час навіть у школах пропонували вивчати японську мову як одну з ключових для майбутнього. А на ринку відеоігор домінували саме японські компанії – не лише Sony, а й Nintendo. Більшість важливих розробників також базувалася в Японії.

У цьому контексті Xbox став для Microsoft не просто новим продуктом, а способом не допустити повного контролю японських компаній над ігровою індустрією.

З часом ці побоювання не справдилися у повному обсязі. Ринок став значно більш глобальним, а вплив різних регіонів вирівнявся. Проте рішення, ухвалене понад 25 років тому, визначило майбутнє Microsoft у геймінгу.

Сьогодні Xbox входить до трійки найбільших консольних платформ, хоча й поступається PlayStation і Nintendo за продажами. Водночас Microsoft робить ставку на інші напрямки – підписку Xbox Game Pass, інтеграцію з ПК, а також хмарний геймінг, що дозволяє компанії залишатися одним із ключових гравців індустрії.